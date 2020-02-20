أطلق الفنان عصام كمال، أخيرا، ألبوما جديدا، استهل إصدارته، بكليب بعنوان “نور عيني”، أطلقه يوم عيد الحب.
وكشف الفنان عصام كمال، في حديثه مع “اليوم 24″، تفاصيل ألبومه، والتعاون المرتقب في أعمال أخرى مع فنانين، كما أكد أنه خضع لعملية زراعة الشعر للظهور بلوك جديد.
وتحدث عصام كمال عن عودة الألبومات إلى الساحة، بعدما غابت لسنوات لدى معظم الفنانين، وتم التركيز في تلك الفترة على الكليبات، والأغاني المنفردة.
وكان عصام كمال قد أقام حفلا بالمركب التجاري موروكومول بالدار البيضاء للإعلان عن ألبومه الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر زرع الشعر للظهور بـ”لوك” جديد.. عصام كمال يطلق “ماجيك” ويوضح: لا تهمني نسب المشاهدة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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