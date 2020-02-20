تعزيز الشراكة بين الاتحاد الإماراتي والجامعة الملكية لكرة القدم

تعززت شراكة الاتحاد الإماراتي، والجامعة الملكية لكرة القدم، من خلال اتفاقية جديدة بين الطرفين، بعدما استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم الاثنين الماضي، فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية، وذلك بقصره في إمارة عجمان.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، فإن الاجتماع بين النعيمي، ولقجع خلص إلى تعزيز التعاون، والشراكة بين الإمارات، والمغرب، في مجال كرة القدم، على المستويات كافة، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، والأكاديميات، والمعسكرات.

وأكد المصدر ذاته أن رئيس الاتحاد الإماراتي، عبر عن إعجابه بالتطور الملحوظ، الذي تعيشه كرة القدم الوطنية، وأن الإنجازات الأخيرة جد إيجابية، بالإضافة إلى التجارب الناجحة على مستوى احتراف لاعبيه في أوربا؛ فيما تم التأكيد على تعميق أواصر الصلة بين الاتحادين الشقيقين، خصوصا أنها تقوم على أسس راسخة منذ عشرات السنين.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة استعراضية تجمع بين الرجاء، والوداد الرياضيين، ستقام في مدينة أبوظبي الإماراتية، يوم 23 مارس المقبل.