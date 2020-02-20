سويسرا.. توجيه اتهامات في قضية فساد لرئيس باريس سان جرمان ناصر الخليفي

وجهت النيابة العامة السويسرية الخميس اتهامات في قضية فساد، تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمسابقات كروية، لرئيس نادي باريس سان جرمان القطري ناصر الخليفي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك. واتهم القضاء السويسري الخميس الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، في قضية فساد متعلقة بمنح حقوق بث تلفزيوني لمسابقات كروية. وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان إن الشخصين “على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتي كأس العالم وكأس القارات”.

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