فريق أكاديمية محمد السادس يتأهل إلى نصف نهائي دوري “الكأس” القطري

تأهل فريق أكاديمية محمد السادس إلى نصف نهائي بطولة “الكأس” الدولية، المقامة في قطر، بعد الانتصار على “غلاسكو رينجرز” الاسكتلندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتمكن ممثل الكرة الوطنية في هذا الدولي العالمي من الفوز على الفريق الاسكتلندي، بفضل تألق نجومه الشباب، إذ سجل له كل من معاذ الضحاك، وأضاف حسن أقبوب الهدف الثاني بطريقة متميزة بتسديدة مركزة، قبل أن ينهي العميد، عمر صادق، ثلاثية الأكاديمية، ويؤهل فريقه إلى نصف النهائي.

ونال أقبوب جائزة أفضل لاعب في المباراة، إذ قدمه له لاعب فريق الرجاء البيضاوي المصاب، محمود بن حليب، الذي يتلقى علاجه في المركز الطبي.

وكان فريق أكاديمية محمد السادس قد تأهل إلى ربع النهائي إثر تصدره للمجموعة الثالثة، التي ضمته مع فريقي “إنتر ميلان” الإيطالي ثاني المجموعة، والتينوردو التركي، في حين رينجرز تأهل كثاني المجموعة الأولى، التي ضمته مع فريقي أكاديمية أسباير، المتصدر، وسوون سامسونج الكوري.

ويواجه الفريق المغربي في المربع الذهبي، الفائز من ريال مدريد، وكاشيوا الياباني، التي ستجرى يوم غد الجمعة، فيما ستجرى المباراة النهائية، بعد غد السبت.