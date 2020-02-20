لم تكترث الفنانة فاتي جمالي للانتقادات، التي لحقتها جراء اقتحامها عالم الغناء، قبل أسابيع قليلة، لتعلن، ليلة أمس الأربعاء، نيتها في إصدار ثاني أغنية في مسارها.
وشاركت جمالي على أنستغرام صورة مكتوب عليها كلمة عفوا، وربما هو عنوان جديدها، مشيرة إلى أن تاريخ صدوره قريب جدا.
وكانت بداية جمالي في ميدان العناء بأغنية “أكبر غلطة”، والملاحظ أن عدد المشاهدين على “يوتوب”، الذين عبروا عن رأيهم في العمل بالضغط على زر عدم الإعجاب، أكثر بكثير من الذين أعجبوا به.
وإلى جانب نسبة “الديسلايك” المرتفعة، عكست تعاليق الجمهور على “يوتوب”، رأيه في خطوة جمالي في اقتحام الغناء، إذ نصحها كثيرون بالابتعاد عن الموسيقى، والتركيز على التمثيل.
كانت هذه تفاصيل خبر على الرغم من الانتقادات اللاذعة.. فاتي جمالي مصرة على مواصلة الغناء وتعلن جديدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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