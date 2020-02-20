بعد “مول الكاسكيطة”.. محكمة السطات تدين المدون “بيصرو” بتهمة “إهانة رموز المملكة”

بعد متابعة محمد السكاكي، الملقب بـ“مول الكاسكيطة“، بتهمة إهانة الملك ومعاقبته بـ4 سنوات حبسا ابتدائيا، واستئنافيا، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات محاكمة حكمها في حق مدوّن آخر بتهمة “إهانة رموز المملكة، والإساءة إلى ثوابتها“، ويتعلق الأمر برشيد الطاهري، الملقب بـ“بصيرو“، الذي جرى اعتقاله بعد شكاية من إحدى الجمعيات.

وقال دفاع “بصيرو“ في حديثه لـ”اليوم 24″، اليوم الخميس، إن المحكمة الابتدائية في مدينة سطات، بعد اعتقال موكله، في نهاية يناير الماضي، ومتابعته في حالة اعتقال، قضت في حقه خلال هذا الأسبوع بالسجن النافذ لسنتين ونصف.

ويقول حقوقيون إن تحريك المتابعة في حق “بصيرو” جاء من طرف النيابة العامة بزعم توجيه عدة شكايات تقدمت بها ضده عدد من الجمعيات، التي اتهمته بممارسة السب، والقذف في حق المؤسسات، والأشخاص، وتحقير العلم الوطني، معتبرين أن حالة “بصيرو” تشبه كثيرا وضع “مول الكاسكيطة“، حيث توبع بدوره بتهمة “إهانة رموز المملكة، والإساءة إلى ثوابتها“.

وكانت الشرطة قد اعتقلت رشيد الطاهري أثناء وجوده في أحد مقاهي المدينة، قبل اقتياده إلى منزله، وتفتيشه بحثا عن أجهزة تسجيل، غير أنها لم تعثر على شيء، بحسب تصريحات سابقة أدلت بها زوجته لـ”اليوم 24″.

واشتهر بصيرو، البالغ من العمر 39 سنة، في مدينة سطات منذ سنوات بتصويره لفيديوهات يبثها على صفحته على فايسبوك، و”يوتوب” ينتقد فيها أوجه الاختلال، والفساد، الذي يعرفه عدد من القطاعات في المدينة، وتحديدا قطاعي الصحة، والتعليم.