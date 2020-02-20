اخبار العالم

أصحاب البدلات السوداء الجدد يؤدون اليمين في استئنافية طنجة

0 نشر
أيوب الخياطي 0 تبليغ

Advertisements

أدى الفوج الأول والثاني للمحامين الجدد في هيأة طنجة، أمس الأربعاء، في استئنافية طنجة، حفل أداء اليمين القانوني، بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام لدى المحكمة ذاتها، إلى جانب عدد من المحامين والأطر العاملة في الدائرة القضائية في طنجة.

وكشف إبراهيم السملالي، نقيب هيأة المحامين في طنجة، أن عدد المحامين، الذين أدو القسم بلغ ما مجموعه 72  محاميا بالنسبة إلى الفوج الأول، و68 في الفوج الثاني، واصفا لحظات أداء القسم بـ”العرس المهني”.

وقال السملالي: “هؤلاء الزملاء يضعون أول خطوة في مهنة المحاماة، أتمنى لهم التوفيق، والنجاح، ونعدهم أننا سنشرف على تكوينهم بشكل جيد في الثقافة العامة والقانون”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب البدلات السوداء الجدد يؤدون اليمين في استئنافية طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا