أصحاب البدلات السوداء الجدد يؤدون اليمين في استئنافية طنجة

أدى الفوج الأول والثاني للمحامين الجدد في هيأة طنجة، أمس الأربعاء، في استئنافية طنجة، حفل أداء اليمين القانوني، بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام لدى المحكمة ذاتها، إلى جانب عدد من المحامين والأطر العاملة في الدائرة القضائية في طنجة.
وكشف إبراهيم السملالي، نقيب هيأة المحامين في طنجة، أن عدد المحامين، الذين أدو القسم بلغ ما مجموعه 72 محاميا بالنسبة إلى الفوج الأول، و68 في الفوج الثاني، واصفا لحظات أداء القسم بـ”العرس المهني”.
وقال السملالي: “هؤلاء الزملاء يضعون أول خطوة في مهنة المحاماة، أتمنى لهم التوفيق، والنجاح، ونعدهم أننا سنشرف على تكوينهم بشكل جيد في الثقافة العامة والقانون”.
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