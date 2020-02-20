عاجل.. أنباء عن إيقاف حركة السفر بين إيران والعراق بسبب كورونا

الخميس 20 فبراير 2020

قالت وكالات إيرانية إنه تم تعطيل المدارس والجامعات في مدينة #قم بعد انتشار فيروس #كورونا القاتل.



وسجلت إيران اليوم ويوم أمس عددا من حالات الإصابة بفيروس كورونا إضافة إلى حالتي وفاة.

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إلى ذلك، أكدت مصادر متطابقة إيقاف حركة السفر بين العراق وإيران عبر منفذ الشلامجة بعد انتشار كورونا في مدن إيرانية.

وطالب مواطنون عراقيون بوقف الرحلات بين بلادهم وإيران بعد تفشي الفيروس.