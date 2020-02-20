تركيا تبدأ هجوما بريا شرق إدلب.. ومواجهات مع قوات النظام

بدأت تركيا والفصائل الموالية لها، اليوم الخميس، هجوما بريا شرق إدلب، وسط معارك عنيفة مع قوات النظام السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن هجوما عنيفا تنفذه القوات التركية والفصائل على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف إدلب الشرقي.

وأضاف أن القوات المهاجمة تمكنت من اقتحام البلدة والسيطرة على نحو نصفها وسط استمرار المعارك العنيفة بين الطرفين، مشيرا إلى معلومات مؤكدة تفيد بوقوع قتلى وجرحى بين الجانبين.

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أردوغان يطلق "رابع عدوان" على سوريا



وقبل الهجوم بوقت قليل، كان المرصد السوري رصد قصفا تركيا عنيفا على بلدة النيرب، تزامنا مع تحشيد في أطراف قميناس وسرمين، وسط ترقب للبدء بالعدوان البري.

تطورات ميدانية تأتي بعد أيام من هجوم مشابه أفضى إلى سيطرة تركية مؤقتة على البلدة سرعان ما استعادتها قوات النظام.

وخلال الأيام الماضية، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجة من التهديدات التي فاقمت من ضبابية الوضع، ورشت الملح على جراح السكان واللاجئين في إدلب.

تهديدات يراها مراقبون بأنها تكتيك أرعن تنتهجه أنقرة، سعيا للمحافظة على آخر أنفاس المعارضة بإدلب، والتي تدعمها بغرض استخدامها كأداة لتحقيق أجندتها التوسعية.