إجراءات وقائية عراقية على الحدود مع إيران خشية كورونا

اتخذت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الخميس، إجراءات وقائية على الحدود مع إيران إثر تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد في طهران.



وقال مدير المنافذ الحدودية عمر الوائلي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع): إن إدارة المنافذ وجهت جميع المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران بضرورة تفعيل وتدقيق فحص وإجراء اللازم مع المسافرين والبضائع بالمحاجر الصحية والبيطرية العاملة على المنافذ الحدودية.

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ولفت إلى أن الفحص لا يشمل الوافدين فقط بل حتى البضائع القادمة من إيران وكل ما يتسبب بنقل العدوى.

وأكد الوائلي أنه منذ انتشار وجود إصابات بالفيروس في الصين، عقد رئيس الوزراء اجتماعا طارئا وأبلغ وزير الصحة بتشكيل خلية أزمة وضعت التوجهات والحلول الاستباقية، مؤكدا اتخاذ إجراءات مشددة بعد تسجيل إصابات في إيران.

وأعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، وفاة حالتين وإصابة 3 آخرين بفيروس كورونا الجديد، فيما تشير تقارير إعلامية لوجود نحو 25 حالة بالحجر الصحي.

وفي وقت سابق ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، وأن عدد المصابين وصل إلى 74 ألفا و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.