سلطان عمان وأمير الكويت يبحثان هاتفيا التعاون بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الخميس، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أوجه التعاون بين البلدين.
ووفق وكالة الأنباء العمانية فإن "السلطان هيثم بن طارق أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة الكويت تبادلا خلاله الأحاديث الودية وأوجه التعاون القائم بين البلدين".
وأعرب سلطان عمان عن تمنياته الصادقة لأمير الكويت بموفور الصحة، وللشعب الكويتي كل التقدم والرقي.
من جانبه، عبّر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن شكره وتقديره لسلطان عمان، متمنيا له التوفيق في قيادة البلاد لمزيد من التقدم والنماء.
وأدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، يوم 11 يناير/كانون الثاني الماضي، اليمين الدستورية سلطانا جديدا لعمان، خلفا للراحل السلطان قابوس بن سعيد.
وترتبط الكويت وسلطنة عمان بعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وسياحية تشهد تطورا مستمرا بفضل توجيهات القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين وحرصها على تعزيزها في شتى المجالات.
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