أمريكا تمنع هجوما إرهابيا بروسيا.. وبوتين يشكرها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن روسيا تعرب عن امتنانها للولايات المتحدة الأمريكية؛ لمساعدتها في منع وقوع هجوم إرهابي في سانت بطرسبورج وسترد على ذلك بالمثل.



وأضاف بوتين، خلال اجتماع لجهاز الأمن الفيدرالي: "أود أن أتحدث عن تطوير التعاون مع الزملاء الأجانب.. فبفضل المعلومات التي وردت في الوقت المناسب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يوم 27 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي منعنا هجوما على البلاد".

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وأوضح أنه "تم إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي، كانا يجهزان للقيام بهجمات إرهابية في عطلة رأس السنة الجديدة.. بالطبع نحن ممتنون لشركائنا على الدعم والتعاون في مجال القضاء على الإرهاب، الذي يشكل تهديدا مشتركا".

وأمس الأربعاء، أعلن الأمن الفيدرالي اعتقال 7 من عناصر جماعة "التبليغ" (المحظورة في روسيا)، في موسكو وضواحيها، بتهمة الترويج للفكر المتطرف وتجنيد عناصر جدد.

كما اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق من الشهر الجاري، مواطنا يعيش في ضواحي موسكو، لتنظيمه جمع ونقل الأموال إلى تنظيم "داعش".

ووفقا لبيانات الاستخبارات، جمع الموقوف 25 مليون روبل (400 ألف دولار تقريبا)، وخطط لنقلها إلى تنظيم "داعش" لتوفير احتياجاته.