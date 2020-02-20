زعيم معارضة جنوب السودان يوافق على تشكيل حكومة وحدة

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العين الإخباريةالخميس 2020/2/20 03:40 م بتوقيت أبوظبي
رئيس جنوب السودان سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار - أرشيفية
قال رياك مشار زعيم المعارضة في جنوب السودان، الخميس، إنه وافق على تشكيل حكومة وحدة مع الرئيس سلفاكير ميارديت.
وأضاف مشار، في تصريحات صحفية: عقدنا اجتماعا مع الرئيس سلفاكير بشأن المسائل العالقة، واتفقنا على تشكيل الحكومة في 22 فبراير/شباط.
بدوره، قال سلفاكير إننا وافقنا على تشكيل حكومة وحدة مع المعارضة، وسنضمن لهم الحماية.
كان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي بخفض عدد الولايات في البلاد من 32 ولاية إلى 10 ولايات فقط، بالإضافة إلى 3 مناطق إدارية، في خطوة طالما طالبت بها المعارضة.
وأعلن عن تقسيم البلاد إلى 10 ولايات، بجانب 3 مناطق إدارية، هي "البيبور، وروينق"، بالإضافة إلى منطقة "أبيي" المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا.
وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـ"العين الإخبارية" إن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بصدد الإعلان عن خفض عدد الولايات في البلاد في خطوة تستجيب لمطلب رفعته المعارضة منذ نحو 5 سنوات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، أعلن سلفاكير زيادة ولايات البلاد من 10 إلى 32، وهو ما رأت فيه المعارضة انتهاكا لاتفاق السلام الموقع في العام نفسه.
وكان ينبغي تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بجنوب السودان بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن الموعد النهائي تأجل لمدة 100 يوم بسبب خلافات بين الطرفين من بينها قرار زيادة عدد الولايات.
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