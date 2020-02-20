انت الان تتابع ترامب يعين سفيره في ألمانيا لمنصب بارز في الاستخبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

عين الرئيس دونالد ترامب الأربعاء السفير الحالي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل، كبيرا لمستشاريه الاستخباراتيين، ما أثار انتقادات على الفور بأن هذا الشخص السياسي الصريح غير مناسب لمثل هذا المنصب الحساس.

وعيَن ترامب غرينيل مديراً بالإنابة للمخابرات القومية، وهو وضع مؤقت يعني أنه لن يواجه عملية تثبيت من مجلس الشيوخ، لان ترامب لم يسمه لمنصب دائم.

ويتولى غرينيل هذا المنصب خلفا للاميرال المتقاعد جوزيف ماغواير الذي تنتهي ولايته كمدير بالانابة في آذار/مارس.

وكتب ترامب على تويتر ان غرينيل "مثل بلادنا بشكل جيد جدا وأتطلع الى العمل معه. وأود أن اشكر جو ماغواير على العمل الرائع الذي قام به، ونتطلع الى العمل معه بشكل وثيق ربما في وظيفة اخرى في الادارة".

ويشرف مدير الاستخبارات الوطنية على عمليات التجسس والاستخبارات ويعمل تحت إمرة الرئيس مباشرة.

وسيصبح غرينيل أول شخص مثلي يعمل في حكومة ترامب.

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وتسبب في ضجة خلال عمله الدبلوماسي حيث كان مدافعا عن سياسات ترامب في ايران والصين وغير ذلك من القضايا التي لا تتفق فيها العواصم الاوروبية دائما مع واشنطن فيها.

وواجه العام الماضي دعوات لطرده بعد وقت قصير من توليه منصبه في المانيا عندما أدلى بتصريحات دعم فيها السياسيين اليمينيين في اوروبا.

إلا أن ترامب يعتبر غرينيل شخصا مخلصا أيده في محاكمة عزله أمام الكونغرس ويدعمه قبل انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكتبت سامانثا باورز، سفير واشنطن في الامم المتحدة ابان رئاسة باراك اوباما، ان تعيين شخص مسيس بهذا الشكل الواضح في منصب استخباراتي "مهزلة".

وقال السناتور الديموقراطي مارك وارنر في بيان ان "الرئيس اختار شخصا يفتقر الى الخبرة الاستخباراتية ليتولى قيادة اجهزة الاستخبارات القومية بالانابة".