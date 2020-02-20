اتهامات من المدعي العام في سويسرا للقطري ناصر الخليفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكد المدعي العام في سويسرا، أنه وجه اتهامات إلى ناصر الخليفي رئيس مجموعة بي.إن سبورتس الإعلامية القطرية.



ووفق المدعي العام في سويسرا، فإن الاتهامامت تتعلق بحقوق بث مباريات عدد من البطولات منها كأس العالم وكأس القارات.

وتم توجيه اتهامات -أيضا- إلى جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأضاف المكتب في بيان: إن فالك اتهم بتلقي الرشوة وبمخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق. بينما اتهم الخليفي ورجل أعمال آخر لم يكشف النقاب عن هويته، بدفع فالك إلى ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.

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وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن الاتهامات تتعلق بتقديم الخليفي رشوة إلى جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي (الفيفا) وإن هذه الاتهامات تتعلق بحقوق بث مباريات عدد من البطولات منها كأس العالم وكأس القارات.

كما تم توجيه الاتهامات إلى فالكه بقبول الرشاوى نظير منح الحقوق التلفزيونية لبث مباريات كأس العالم.

وورد في بيان صادر عن مكتب المدعي العام السويسري ”تم توجيه الاتهامات إلى فالكه بقبول الرشاوى ، وعدة تهم تتعلق بسوء الإدارة الجنائية وتزوير المستندات.

و”لم تعد الحقائق الواردة في لائحة الاتهام هذه مجرد اتهامات بالاحتيال. واتهم الخليفي والمتهم الثالث أيضا (رجل أعمال آخر لم يكشف النقاب عن هويته) بارتكاب سوء إدارة جنائية مشددة. وكذلك تم توجيه الاتهام للمتهم الثالث بالرشوة أيضا“.

وتم إيقاف فالكه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 12 عام في 2016 بعد إدانته بسوء السلوك بسبب بيع تذاكر كأس العالم ، وإساءة استخدام نفقات السفر ، ومحاولة بيع حقوق التلفزيون دون قيمتها السوقية وتدمير الأدلة.

وتم إيقاف الرئيس السابق للفيفا سيب بلاتر لمدة ثماني سنوات.