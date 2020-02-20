التعرف على منفذ هجوم ألمانيا

أكدت النيابة العامة الألمانية أن منفذ الهجوم على مقهيين في بلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت جنوب غربي البلاد، ذو توجهات يمينية متطرفة.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات توصلت إلى أن هناك قرائن تفيد بأن منفذ الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص، كان يتبنى أفكارا يمينية متطرفة.
وقالت وسائل إعلام ألمانية أن منفذ الهجوم يدعى توبياس، ويرجح أن يكون من حملة الأفكار اليمينية المتطرفة.
وذكرت صحيفة "بيلد" أن الرسالة التي تركها منفذ الهجوم توبياس تكشف عن "مواقف مشوشة، وكثير منها يحمل طابعا يمينيا متطرفا".
وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الألمانية أن مجهولا مسلحا هاجم مقهيين بالقرب من مدينة فرنكفورت، وأسفر الهجوم عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر.
وأضافت الشرطة لاحقا أنها عثرت على المهاجم ميتا في منزله، وعثرت في المنزل على تسجيل فيديو ورسالة مكتوبة، أعلن من خلالها مسؤوليته عن الهجوم.
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