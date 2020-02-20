قبل ساعات من انطلاق مبارة السوبر .. الدعوة السلفية تُحرم متابعة قمة الأهلي والزمالك.. و"الإفتاء" ترد

حالة من الانقسام تشهدها صفوف التيار السلفي، ولعل آخرها واقعة اعتذار الشيخ أبو إسحاق الحويني، عن بعض الفتاوى والآراء التي نسبها للإسلام، في وقت خرج فيه عدد من قيادات التيار السلفي للهجوم على الحويني ونجله حاتم الحويني، مشيرين إلى أنه- كان سببا في نشر الفكر المتشدد داخل التيار السلفي.

وأحدثت تصريحات الحويني الأب، زلزالا داخل التيار السلفي، إذ سعى عدد من القيادات السلفية لتبرير اعتذارات الشيخ، بينما دافع ابنه حاتم الحويني عنه، في الوقت الذي شن فيه عدد من الإعلاميين هجومًا على الداعية السلفي.

وجددت الدعوة السلفية صراعها مع المؤسسات الدينية الوسطية، بعد تحريمها مشاهدة مباريات كرة القدم، قبل ساعات من انطلاق مبارة السوبر بين الأهلي والزمالك.

وأكد الشيخ سامح عبدالحميد عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، في بيان له اليوم، أنّ مباراة الأهلي والزمالك اليوم ستلهي الشباب عن صلاة العشاء، ولا يصح ترك الصلاة لمشاهدة مبارة كرة القدم، محذرا من حرمة المتابعة حال إلهاء المباراة للشباب عن ذكر الله. حسبما نشر موقع "الوطن".

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها.

ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.

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وأضاف عبدالحميد أنّ الكارثة في المباريات تكمن في تعلق قلب الشباب بانتصارات وهميّة، حتى رأينا بعض الشباب يبكي بُحرقة، ويُصابون بهمّ وغمّ واكتئاب، وهناك عصبية وتحزبات وإثارة الفتن وتنمية الأحقاد وعنف وتبادل الشتائم والسخرية والاستهزاء، وكل ذلك بعيد عن أخلاق الإسلام القويمة.

وتابع عضو مجلس شورى الدعوة السلفية أنّ هذه المباريات تشغل الإنسان عن صلاته، وحتى إذا أكره نفسه ليترك المباراة ويذهب للصلاة فنجده يقوم مُتثاقلا، ويخرج للصلاة وقلبه متعلق بالمباراة، وذهنه مشغول بها، ولا يكاد يدري شيئًا في صلاته، والشباب يُضيع وقته الثمين في انتظار المباريات ومشاهدتها ثم تحليل المباراة ومتابعة النقد وغير ذلك مما لا ينفعه ولا يستفيد به في دينه أو دنياه.

من جانبها، أعادت دار الافتاء، نشر فتوى لها عبر موقعها الرسمي، بشأن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم، على لسان الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إذ أكد أنّ مشاهدة المباريات حلال ومن المباحات، فليس هناك حرمة للمشاهدة.

وأكدت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، لـ"الوطن"، أنّ مشاهدة المباريات لا حرمة فيها، وما تقول به تلك الجماعات السلفية لا علاقة له بالدين بل تلك آراؤها الشخصية التي تضعها في منزلة القدسية وهذا أمر خاطئ، فتلك جماعات التحريم، ولا يوجد نهي عن المتابعة أو المشاهدة، وللأسف تجد البعض يعتقد بصحة تلك الأقوال التي تقولها جماعات السلفية.

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها.

ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.