أول رد من موسكو على «حادث المدرعة تايجرالروسية» مع ناقلة الجنود الأمريكية

علق مسؤول عسكري روسي سابق رفيع المستوى على شريط فيديو يوثق حادثا وقع مؤخرا على الطريق M4 شمال شرقي سوريا بين مدرعتين عسكريتين روسية وأمريكية.

ويظهر هذا الفيديو ناقلة جند أمريكية ثقيلة، وهي تمنع عربة روسية مدرعة من طراز "تيغر" تسير بسرعة أكبر من اللازم لتجاوزها، في جانب الطريق الإسفلتي، وتجبرها على التوقف، وينتهي التسجيل بذلك.

وفي معرض تعليقه على هذه اللقطات، قال الرئيس السابق للإدارة العامة للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية، الجنرال ليونيد إيفاشوف، إن مثل هذه الحوادث بين القوات الروسية والأمريكية ستستمر، لكنها لن تتحول إلى مواجهة مفتوحة.

وقال إيفاشوف: "بمثل هذه الاستفزازات الصغيرة سيحاول العسكريون الأمريكيون دعم مستوى التوتر في سوريا، وهم ليسوا معنيين في استقرار الوضع بالكامل، حيث ستكون روسيا في مقدمة جهود التسوية".