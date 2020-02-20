«مصر للطيران» تستأنف الرحلات من وإلى الصين

قالت شركة "مصر للطيران"، اليوم الخميس، إنها ستستأنف الأسبوع المقبل الرحلات من وإلى الصين، التي تشهد انتشارا لفيروس "كورونا" القاتل.
وجاء في بيان صدر عن الشركة أن "مصر للطيران قررت تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا كل خميس".
وعلقت "مصر للطيران" في نهاية يناير الماضي رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، وذلك بسبب انتشار فيروس "كورونا" هناك.
وأعلنت بكين اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" داخل البلاد إلى 2118 شخصا وعدد المصابين إلى حوالي 74.6 آلاف شخص، وقد تم تسجيل 114 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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