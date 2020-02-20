ترند |رقم قياسي للجنيه أمام الدولار منذ 40 شهرا..وبيان عاجل من الصحة..وطليقة حسن شاكوش تكشف زواجهما العرفي وتخليه عنها بعد الشهرة..وأمير طعيمة يهاجم حمو بيكا ويصفه بالمجرم

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الصحة في بيان عاجل: ’’امنعوا التقبيل والأحضان عند السلام فورا‘‘، والجنيه يتعافى أمام الدولار ويسجل رقما قياسيا منذ 40 شهرا.. وخبير يكشف أسباب تراجع العملة الخضراء، و’’مجرم وعار على البشرية ‘‘.. أمير طعيمة يفتح النار على ’’حمو بيكا‘‘، و’’قالي هعورك في وشك‘‘.. طليقة حسن شاكوش تكشف: ’’اتجوزني عرفي وبعد الشهرة ضربني ورماني‘‘.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الصحة في بيان عاجل: ’’امنعوا التقبيل والأحضان عند السلام فورا‘‘

طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بتجنب التقبيل والأحضان عند السلام منعًا لنقل العدوي، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا في بعض الدول.

وحذرت الوزارة في بيان، من التقبيل والأحضان عند السلام بين المواطنين بعضهم البعض، مؤكدة أن السلام باليد يكفى دون الاضطرار إلى التقبيل.

وأضافت الصحة، أن عدم التقبيل أثناء السلام إجراء احترازى من نقل أى عدوى محتملة، وأنه ينبغى الحفاظ على النظافة الشخصية مع استعمال المناديل الورقية عند العطس أو الكحة.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك سلسلة من الإجراءات الوقائية فى حالة انتشار مرض معدٍ؛ وتشمل ضرورة تنفيذ نظام ترصد حساس للاكتشاف المبكر للحالات والإبلاغ عنها فورًا، مضيفة أن يجب الانتباه إلى ضرورة العطس فى مناديل ورقية أو فى الكم أو مع اتخاذ أى ساتر لمنع تطاير الرزاز من الشخص لكونه سببًا فى العدوى.

وكانت وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنتا، الأربعاء، أن نتيجة تحليل الـ "pcr" للشخص الأجنبي، حامل فيروس كورونا المستجد COVID 19 أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة للفيروس في البلاد، يوم الجمعة الماضي.

سلبية تحاليل الأجنبي حامل كورونا

وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية، أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، لمدة ست مرات على مدار ثلاثة أيام متتالية وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، مضيفًا أنه تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة فى المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة.

ممثل منظمة الصحة العالمية: مصر خالية من كورونا

من جانبه، قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن مصر خاليه من كورونا بعد سلبية تحليل الأجنبي المصاب، ولكن الحالة تظل تحت العزل بالحجر الصحى، ولابد من توصيل المعلومات بدقة حتى لا نسبب الزعر للناس، مؤكدا أن الفيروس لا ينتقل بالطعام المطهى جيدا وبمجرد طهيه يكون آمنا.

الحكومة تنفى ظهور أي حالات مصابة بكورونا بين طلاب المدارس

وفي سياق متصل، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، في بيان، إنه فى ضوء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل صوتية تحذر من انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدارس، تواصل المركز مع وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، واللتين شددتا على عدم صحة تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس، وأن جميع المدارس بكافة محافظات الجمهورية خالية تماماً من أي فيروسات وبائية، وأن هناك شفافية كاملة في التعامل مع أى حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وشددتا على أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة جميع الطلاب من الأمراض والأوبئة.

وتتضمن الخطة الاحترازية مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في رفع درجة الاستعداد، والتنبيه على جميع المدارس بضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المُعدية، فضلاً عن تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المدارس، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى، والاهتمام بصحة البيئة المدرسية، بالإضافة إلى تهوية الفصول بشكل جيد.

كما تشمل الخطة الاحترازية أيضاً، التأكد من كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبة الغذائية للتلاميذ، فضلاً عن تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بمخازن الأغذية والعاملين بالأغذية، بالإضافة إلى الكشف المبدئي على الطلاب المستجدين وعمل فحص دوري لهم، وكذلك عمل فحص ظاهري للتلاميذ والمدرسين المشتبه في إصابتهم بأي أمراض معدية وسرعة التعامل معهم بإحالتهم إلى المستشفيات حال ظهور أي من أعراض هذه الأمراض المعدية عليهم، وكذلك متابعة تغيبهم عن فصول الدراسة، مع حث التلاميذ على اتباع أساليب صحية سليمة وتنظيم ندوات تثقيفية لهم، ومتابعة نسب غيابهم بدءاً من طابور الصباح بكافة المنشآت التعليمية.

وفي النهاية، تحذر الوزارتان المواطنين من الانسياق وراء الرسائل الصوتية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف إثارة الذعر والخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية وقدرتها على التعامل مع مثل هذه الأوبئة.

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الجنيه يتعافى أمام الدولار ويسجل رقما قياسيا منذ 40 شهرا.. وخبير يكشف أسباب تراجع العملة الخضراء

شهدت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعا حادا، أمام الجنيه، منذ بداية عام 2020، وصل لـ 44 قرشا، مسجلة أدنى مستوى لها منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، أي منذ 40 شهرا.

وبحسب "صدى البلد"، تراجع الدولار أمام الجنيه بحوالي 18 قرشا، خلال أول 20 يوما من فبراير 2020، بعد أن تعرض سعر صرف العملة الخضراء لخسائر قاسية خلال شهر يناير الماضى، حيث فقد الشهر المنقضي 26 قرشا، وتكبد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر 2019 الماضى؛ بينما فقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

وواصل الدولار الأمريكي، تراجعه أمام الجنيه المصري، في تعاملات، الخميس 20 فبراير، وسجلت العملة الخضراء، في البنك المركزي أقل سعر للشراء بـ15,54 جنيها، وأقل سعر للبيع في التجاري الدولي CIB بـ 15٫65 جنيها.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، وفقا لآخر تحديثات موقع الدولار لايف:

البنك المركزي المصري

١٥٫٥٤٠٧ جم شراء

١٥٫٦٦١٣ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٥٨ جم شراء

١٥٫٦٨ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٥٫٥٨ جم شراء

١٥٫٦٨ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٥٧ جم شراء

١٥٫٦٧ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٥٫٥٧ جم شراء

١٥٫٦٧ جم بيع

بنك مصر

١٥٫٥٧ جم شراء

١٥٫٦٧ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٥٫٥٦ جم شراء

١٥٫٦٦ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٥٦ جم شراء

١٥٫٦٦ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٥٦ جم شراء

١٥٫٦٦ جم بيع

كريدي أجريكول

١٥٫٥٦ جم شراء

١٥٫٦٦ جم بيع

بنك عودة

١٥٫٥٥ جم شراء

١٥٫٦٥ جم بيع

المصرف المتحد

١٥٫٥٥ جم شراء

١٥٫٦٥ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٥٥ جم شراء

١٥٫٦٥ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٥٥ جم شراء

١٥٫٦٥ جم بيع

خبير يكشف أسباب راجع الدولار

من جانبه، قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هبوط الدولار لأدنى مستوى له منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى اليوم؛ يؤكد الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة على مدار الأعوام السابقة.

وأضاف "أبو زيد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن تراجع الدولار يؤكد تعافي الاقتصاد القومي بعد وصول صافي تحويلات العاملين في الخارج بنهاية نوفمبر الماضي لأكثر من 11 مليار دولار وتحسن معدلات السياحة والصادرات المصرية.

وأوضح أن كل روافد النقد الأجنبي ساعدت في رفع حجم الاحتياطي النقدي للبلاد ليسجل حاليا نحو 45.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضي؛ معتبرًا أنه قلل الطلب على العملة الأجنبية ودعم استقرار الجنيه أمامها.

توقعات بوصول الدولار لـ14 جنيها

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، استمرار تراجع الدولار، على أن يسجل خلال العام الجاري، ما بين ١٤ و١٥ جنيهًا.

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وكشف عبدالعال في تصريحات لصحيغة "الدستور" سبب تراجع العملة الخضراء، قائلا: "العام الماضى ٢٠١٩ شهد تحسنًا فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى ٥.٦٪، وتراجع عجز الموازنة إلى ٨.٢٪، من الناتج المحلى، وانخفض مستوى الدين المحلى إلى ٩٠٪، وارتفع رصيد الاحتياطى الأجنبى ليتخطى حاجز الـ٤٥ مليار دولار بسبب زيادة التدفقات النقدية، وهى كلها أسباب تؤدى إلى تراجع سعر الدولار".

وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفى، أحمد شوقي، إن الدولار شهد خلال الآونة الأخيرة أكبر تراجع له منذ تحرير سعر الصرف فى ٢٠١٦، فى ظل توقعات بأن يكسر حاجز الـ١٥ جنيهًا بنهاية ٢٠٢٠.

وأشار الخبير إلى أن التدفقات النقدية الواردة من الدولار «الصادرات البترولية والغاز الطبيعى وغيرها» بلغت ٢٨٫٤٩ مليار دولار أمريكى للعام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، مقارنة بـ٢٥٫٨٢ مليار دولار أمريكى، بزيادة قدرها ٢٫٦٧ مليار دولار، بنسبة ١٠٪، وقد بلغت حصيلة الصادرات من الدولار ٢١٫٧٢ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧، ويعد ذلك أحد أهم أسباب تراجع العملة الأمريكية.

أسباب أخرى لتراجع الدولار

يأتي تراجع الدولار بسبب زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبي، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.

وكشف مصدر مسؤول في البنك المركزي سبب تراجع سعر الدولار المفاجئ أمام الجنيه، قائلا في تصريحات لـ"مصراوي" إن تراجع سعر الدولار ؛ نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار.

وبحسب المصدر فإنه "نتيجة للتطورات الإيجابية للاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بالدخول بغزارة في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصري منها اليوم أكثر من 490 مليون دولار".

وأعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة بحوالي 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وتعهدت الصين أيضا في الاتفاق بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، والحد من النقل القسري للتكنولوجيا وفتح سوق الخدمات المالية لديها أمام الشركات الأمريكية وتجنب التلاعب في عملتها.

كما كشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن أن الصناديق الدولية استثمرت نحو 490 مليون دولار في السوق المصرية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن تلك الأرقام جاءت نتيجة للتطورات الإيجابية في الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة، حيث بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بغزارة الدخول في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصرية اليوم أكثر من 490 مليون دولار، في أدوات الدين وسوق المال.

تحسن الأوضاع النقدية

وأضافت المصادر، أن تلك الأرقام تأتي معبرة عن تحسن الأوضاع النقدية والمالية في السوق المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان تحرير سعر الصرف أحد أبرز محاوره، في إطار رؤية قوية للقيادة السياسية وتفهم ومساندة شعبية.

ويأتي ذلك في إطار تحسن موارد النقد الأجنبي بعد الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الذي أصبح من خلاله تداول العملة الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقال أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة ومن بينها الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية وسوق الأسهم.

ولفت إلى أن ما قام به البنك المركزي المصري من نجاح كبير في تحقيق الاتزان والاستقرار النقدي داخل السوق المحلية والقضاء على السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، أسهم في تأهب السوق المحلية لجذب استثمارات الأجانب، لافتا إلى أن حركة سعر الصرف حاليا تترجم تحسن موارد النقد الأجنبي بعد التعويم.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من جنيهين، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

توقعات بانخفاض أسعار السلع

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافي لأكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأضاف بدراوي، في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن استمرار انخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وتراجع أسعار السلع الإستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة، بالإضافة إلى الأعلاف التى ستؤدى إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

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’’مجرم وعار على البشرية ‘‘.. أمير طعيمة يفتح النار على ’’حمو بيكا‘‘

هاجم الشاعر الغنائي، أمير طعيمة، مطرب المهرجانات "حمو بيكا"، ووصفه بأنه "مجرم وعار على البشرية قبل الفن".

وأعاد طعيمة نشر "بوست" متداول على فيس بوك، يضم بعض أغاني حمو بيكا، التي تحتوى على كلمات وصفها البعض بالسيئة والخارجة عن المألوف، وكتب طعيمة تعليقا عليه: "ماكنتش هقول رأيي في الهوجة بتاعة المهرجانات، لأني شايف كل الآراء مكررة سواء اللي مع أو اللي ضد وشايف إني أستفيد بوقتي في حاجة أهم".

وأوضح: "فكرة تعميم (المنع) على الجميع، فيه ظلم للبعض، اللي أخطائهم قليلة ياخذوا فرصة ونقومهم ولو غلطوا يبقى العقاب تدريجي، خاصة اللي عندهم أصوات كويسة زي عمر كمال وشاكوش، أما اللي زي الكائن ده (حمو بيكا) وكل من شارك في الأغاني دي، فأنا مع المنع والإيقاف وكمان رفع دعاوى قضائية، لأنه مجرم وعار على البشرية قبل الفن".

وأضاف: "لو واحد مش دكتور وفاتح عيادة بيكسب منها، لما بتوفقه عن العمل إنت مش بتقطع عيشه، إنت بتصحح وضع خاطئ وبتحمي الناس من شره".

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وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد اتخذت مؤخرًا إجراءًا حاسمًا ضد مطربي المهرجانات الشعبية، بعد أن نبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية من عدم التعامل معهم.

وجاء في بيان النقابة: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".

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’’قالي هعورك في وشك‘‘.. طليقة حسن شاكوش تكشف: ’’اتجوزني عرفي وبعد الشهرة ضربني ورماني‘‘

فجرت فنانة استعراضية تدعى سلمى مجدي، مفاجأة، بعدما أعلنت أنها تزوجت من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عرفيا، منذ عامين، وبعد الشهرة قام بضربها وتقطيع العقد العرفي، لتقرر رفع دعوى قضائية ضده.

وكشفت سلمى في مكالمة صوتية مع موقع ”القاهرة 24″، تفاصيل أزمتها مع "شاكوش"، قائلة: "تعرفت على حسن منذ سنتين ونصف، وطلب مني أن يتزوجني عرفيا، لأنه كان متزوجا ولا يريد أن يعلن زواجنا".

وأضافت الفنانة الاستعراضية:” عيشنا مع بعض عادي وكان كويس في الأول ومكنش في مشكلة”، مضيفة: “وقفت جنبه لحد ما اتشهر لكن بعد كده لاحظت أن لديه العديد من العلاقات”.

وأكدت سلمى أن المطرب قام بالتعدي عليها عندما اكتشفت هذا الأمر، ومزق العقد العرفي، وهددها، قائلة:” قالي لو اتكلمتي أنا هعورك في وشك، وروحت أطلب حاجتي اللي هناك في البيت قالي هعورك في وشك لو جيتي”.



وفي سياق متصل، حررت سلمي محضرا ضد "شاكوش"- مساء الإثنين- بقسم شرطة الأهرام يحمل رقم "3074" إداري.

وقالت الفنانة الاستعراضية، في تصريحات لـ "بوابة أخبار أليوم" إن المطرب اعتدى عليها بالضرب، ومزق عقد الزواج العرفي وامتنع عن السماح لها بأخذ متعلقاتها الشخصية من الشقة التي كانا يقيمان بها، أمام جيرانها الذين شاهدوا هذه الواقعة بالهضبة في حدائق الأهرام.

وأكدت، "سلمى" أن تحرير المحضر هي خطوة قانونية، وبعد ذلك ستقيم دعوى أمام محكمة الأسرة لإثبات العلاقة الزوجية، وضمان حقوقها الشرعية.

ودخل المطرب في أزمة كبيرة مع نقابة الموسيقيين، بسبب لفظ خارج في أغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، التي حققت انتشارا كبيرا خلال الفترة الماضية.

ويبدو أن الأغنية التي ساهمت بشكل كبير في نجاح أصحابها وشهرتهم العالمية والعربية، وتحقيقهم أرباح مالية وصلت لأكثر من 54 مليون جنيه، قد تكون هي المسمار الأول في نعش، أغاني المهرجانات.

بعد أقل من أسبوع على نجاح الأغنية قدم الثنائي عمر كمال، وحسن شاكوش فقرة غنائية في حفل استاد القاهرة، بدأت بأغنية بنت الجيران، ولكن الموضوع تحول من نجاح إلى سخط من قبل الجمهور بعد ترديد" الخمور والحشيش" داخل استاد القاهرة بتاريخه الكبير.

على الفور قرر الفنان هاني شاكرنقيب المهن الموسيقية، منع مطربي المهرجانات، من بيهم أصحاب "بنت الجيران" من الغناء نهائيا، بعد الاسفاف والتدني في كلمات وأداء الأغاني.

وفي سياق متصل، تقدم عدد من المحامين، بلاغ للنائب العام حمل رقم 10066 عرائض النائب العام، للمطالبة بالتحقيق الفورى فى الجرائم التى ارتكبها المطرب حسن شاكوش (صاحب أغنية بنت الجيران).

وبحسب "اليوم السابع"، ذكر البلاغ أن المشكو فى حقه قد خالف القانون مما يوجب عقابه وفقا للمواد 178؛ 278 من قانون العقوبات، وكذلك المواد 1؛ 14 من القانون 10 لسنه 1961 والمادتين 3 ؛6 من القانون 63 لسنه 1976 الخاص بحظر الخمور، وذلك لدعوته عن الخمور داخل أغنيته (بنت الجيران) وتحريص الشباب على تعاطى المخدرات والتحريض على الفجور.

وشرح البلاغ، أنه بتاريخ 14 / 2 / 2020 قام المشكو فى حقه مع شخص آخر (مطرب شعبى) بالظهور فى الحفل الذى أقيم بإستاد القاهرة الدولى بمناسبة عيد الحب وأمام آلاف الحاضرين بالغناء والصياح والتلفظ بكلمات مسيئة داخل الأغنية تخالف القيم المجتمعية وتنافى الآداب العامة وتسئ لسمعة البلاد (حيث تظهر للمجتمع الدولى أن شباب مصر معتادى شرب مخدر الحشيش) وقيامه بتحريض الشباب بشكل علنى على ارتكاب جريمة تعاطى المخدرات.

وقام المشكو فى حقه بغناء أغنية تحمل اسم (بنت الجيران) وفى إحدى مقاطع الأغنية يقول " تسيبينى أكره حياتى وسنينى اتوه ومش حالاقينى أشرب خمور وحشيش"، ويطلب من الجمهور الحاضر ترديد ذلك المقطع في مشهد مهين للشعب المصرى (وتشوية لصورة شباب مصر)، فالفعل الذى أقدم عليه المشكو فى حقه يعد إهانة لكل أفراد الشعب المصرى، ويسيئ لاسم مصر.

العقوبة المتوقعة

ينص قانون العقوبات فى المادة 178 على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلف جنيه ولا تزيد على عشرة آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الاشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للاداب العامة".

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