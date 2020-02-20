يعقوبيان اعلنت انها ستقدم قانون Hair Cut: نحن مضطرون أخلاقيا وإنسانيا

اشارت النائبة ​بولا يعقوبيان​ الى ان علنية التصاريح مهمة، ولا سيما تصاريح الذمة المالية ضرورية لكي يصار من قانون الاثراء غير المشروع الى استرداد الاموال المنهوبة.

واوضحت يعقوبيان في ​مؤتمر​ صحافي من ​مجلس النواب​، انه يجب ان نضغط لتصبح جلسات اللجان والمداولات فيها علنية، وشددت على ان الرقابة الشعبية اساس ليستمر العمل والضغط وصولأً ألى ​انتخابات​ نيابية مبكرة.

واعلنت يعقوبيان انها "ستتقدم بقانون متعلّق بالـ"Hair Cut" إذ أن الجميع استفاد من فوائد غير عادية، ونحن مضطرون للـ"Hair Cut" أخلاقيا وإنسانيا ويجب معالجة الوضع القائم سريعًا".