اشارت النائبة بولا يعقوبيان الى ان علنية التصاريح مهمة، ولا سيما تصاريح الذمة المالية ضرورية لكي يصار من قانون الاثراء غير المشروع الى استرداد الاموال المنهوبة.
واوضحت يعقوبيان في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، انه يجب ان نضغط لتصبح جلسات اللجان والمداولات فيها علنية، وشددت على ان الرقابة الشعبية اساس ليستمر العمل والضغط وصولأً ألى انتخابات نيابية مبكرة.
واعلنت يعقوبيان انها "ستتقدم بقانون متعلّق بالـ"Hair Cut" إذ أن الجميع استفاد من فوائد غير عادية، ونحن مضطرون للـ"Hair Cut" أخلاقيا وإنسانيا ويجب معالجة الوضع القائم سريعًا".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان اعلنت انها ستقدم قانون Hair Cut: نحن مضطرون أخلاقيا وإنسانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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