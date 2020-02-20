خريش أبدت تضامن التيار مع الصين شعباً وحكومة

زارت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية المحامية مي خريش يرافقها مسؤول العلاقات مع الاحزاب الخارجية بشير حداد السفير الصيني في لبنان وانغ كي جيان.
وأبدت خريش تضامن التيار مع الصين شعباً وحكومة لما تواجهه بسبب انتشار وباء كورونا متمنية تجاوز هذه الازمة ومعربة عن ثقتها بأن الصين قادرة على محاربة الوباء.
بدوره شكر السفير الصيني التيار على هذه الزيارة والوقفة التضامنية.
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