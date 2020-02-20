خريش أبدت تضامن التيار مع الصين شعباً وحكومة

زارت نائبة رئيس ​التيار الوطني الحر​ للشؤون السياسية المحامية ​مي خريش​ يرافقها مسؤول العلاقات مع الاحزاب الخارجية بشير حداد السفير ​الصين​ي في ​لبنان​ وانغ كي جيان.

وأبدت خريش تضامن التيار مع الصين شعباً و​حكومة​ لما تواجهه بسبب انتشار وباء ​كورونا​ متمنية تجاوز هذه الازمة ومعربة عن ثقتها بأن الصين قادرة على محاربة الوباء.

بدوره شكر السفير الصيني التيار على هذه الزيارة والوقفة التضامنية.