الكرملين: تحضيرات لقمة روسية إيرانية تركية جارية وموعدها لم يحدد بعد

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن التجهيزات لقمة روسيا وتركيا وإيران حول سوريا جارية، مؤكدا على أنه لم يتم الاتفاق على الموعد بعد.
وأشار إلى أنه "جرت مفاوضات مع الجانب الإيراني حول هذا الموضوع، وهذه القمة قيد الإعداد. في هذه الحالة هناك موافقة من الجانب الروسي على تواريخ معينة. ولكنكم تعلمون أنه من الضروري تنسيق المواعيد مع الرؤساء الثلاث، وحتى الآن لم نتهي من هذا، وبمجرد أن يتم هذا سنبلغ الجميع".
تجدر الإشارة إلى أن مسؤولاً تركياً أفاد لوكالة رويترز في وقت سابق من اليوم، أن إيران وتركيا وروسيا تخطط للاجتماع في طهران مطلع شهر مارس المقبل لمواصلة مناقشة الوضع المتأزم في إدلب، والأزمة السورية.
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