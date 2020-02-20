أمن الدولة يوقيف سورياً لسرقته الكهرباء وبيعها على اساس اشتراك مولد

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​، انه في اطار عملها في ​مكافحة الفساد​ وهدر ​المال​ العام، أوقفت السوري (أ.ح) لقيامه بسرقة الكهرباء من الشبكة العامة العائدة لشركة كهرباء لبنان بطريقة غير شرعية في منطقة ​كامد اللوز​ - ​البقاع​ الغربي، وبيعها لمشتركين في مخيم للنازحين السوريين على اساس انه اشتراك مولد لديه لقاء بدل مادي. اودع الموقوف ​النيابة العامة​ الإستئنافية في البقاع بناء لإشارتها.

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