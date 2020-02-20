عبد الصمد:دياب أكد ان اليوم بدأت الخطوة الاولى لمعالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة

أكدت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ اعتبر أن اليوم بدأت الخطوة الاولى باتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة"، مشيرة الى ان "المجلس وافق على مشروع قانون بين الدولة اللبنانية والصندوق الكويتي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 165 مليون دولار ما سيحرك العجلة الاقتصادية، كما سيتم سيعاد البحث في الية التعيينات السابقة وسيتم تعديلها على ضوء المناقشات في الجلسة المقبلة".

وعن الاوضاع المصرفية أكد دياب "المتابعة المستمرة التي قام بها والاجتماعات التي عقدها"، معتبراً ان "ثمة معلومات نحن بحاجة اليها لتتبلور الصورة اكثر"، موضحاً اننا "نعيش حالة طوارئ على المستوى المالي والاقتصادي والمرحلة المقبلة صعبة علينا وعلى البلد والناس ودورنا العمل على ايجاد الحلول".

بدوره أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الجلسة ان "ثمة إجراءات ستؤخذ بحق المخالفات الجسيمة وعلى كل جهة تحمل مسؤولياتها".