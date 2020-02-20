الجيش السوري يدمر عدة عربات للجيش التركي باتجاه بلدة النيرب غرب سوريا

فاد مصدر ​عسكري​ لـ"روسيا اليوم"، عن تدمير ​الجيش السوري​ لعدد من آليات ​الجيش التركي​ أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب، شمال غربي ​سوريا​. وكانت "سي أن أن تورك" قالت إن المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دبابات تركية في إدلب، وكانت الفصائل المسلحة تشن هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في ​سراقب​ والنيرب بدعم من الجيش التركي.

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