أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان، أنها "تقدمت بشكوى امام ​النيابة العامة التمييزية​ في وجه محمد الزين لإقدامه على اعادة التعدي على الاملاك العمومية النهرية في منطقة ​كفرصير​ العقارية، علما ان المصلحة سبق وأزالت التعدي جزئيا في نفس الموقع".

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كانت هذه تفاصيل خبر شكوى من مصلحة الليطاني ضد شخص لتعديه على الاملاك العمومية في كفرصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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