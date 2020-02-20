الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات تدعو أعضاء الهيئة لحضور الاجتماع السنوي

أعلنت الأمينة العامة للجمعية اللبنانية من أجل ​ديمقراطية الانتخابات​، انه "عملاً بأحكام المادة الرابعة من النظام الداخلي للجمعية، المتعلقة باجتماع الهيئة العامة "العادية"، ندعو أعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع العادي السنوي المقرر عقده نهار السبت الموافق في 29 شباط 2020 في تمام ​الساعة​ الواحدة ظهرا في مقر الجمعية الكائن في ​السوديكو​ – شارع بترو طراد – بناية السوديكو 7 الطابق الخامس"، مشيرة الى انه "في حال عدم اكتمال النصاب المحدد قانوناً بالنصف زائد واحد من أعضاء الهيئة العامة، تنعقد الهيئة العامة العادية بتاريخ السبت ​14 آذار​ 2020 نفس المكان والزمان، وتكون الجلسة قانونية بمن حضر، وبحسب المادة التاسعة من اصول الترشيح، يحق لأي عضو منتسب من اكثر من ثلاثة أشهر أن يترشّح الى إنتخابات الهيئة الإدارية على أن لا يكون عضواً قياديا في حزب أو تنظيم أو مجموعة ذات طابع حزبي وأن لا يكون عاملا ناشطاً في حملة أحد المرشحين، على ان يتقدم بطلب الترشيح خطياً الى أمانة السر مرفقاً بصورة عن بطاقة الهوية، وذلك في مهلة أقصاها الواقع يوم الأربعاء الواقع فيه 19 شباط 2019 أثناء الدوام الرسمي في مقرّ الجمعيّة".

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