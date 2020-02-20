وزارة الصناعة أقرت تصميم المنصة الالكترونية للتعاون الجامعي الصناعي

أقرت ​وزارة الصناعة​ ومكتب وزير ​الدولة​ للتنمية الادارية التصميم المتكامل النهائي "للمنصة الالكترونية للتعاون الجامعي - الصناعي"، وهو مشروع ممول من ​الاتحاد الاوروبي​ ضمن برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية، وتنفذه شركة Crown Agents البريطانية، هدفه اقامة بنك معلومات في وزارة الصناعة يقدم آلية تعاون وتنسيق وتبادل بين الصناعيين و​الجامعات​ لتطوير مناهج الجامعات لتتلاءم مع حاجات العمل المتوفرة في القطاع الصناعي.

وقد ألقى داني جدعون كلمة وزير الصناعة ​عماد حب الله​ ، مشيراً إلى أن "هذا الجهد المشترك من المتوقع أن يؤتي بنتائج مهمة جدا على صعيد التفاعل بين العالمين الأكاديمي والعملي. وكما هو معلوم، تقوم المعرفة على العلم النظري و​الحياة​ العملية والتطبيقية. وكما يحتاج ​الطلاب​ الى امكانات تتيح لهم الدخول والحصول على بيئة تفتح أمامهم آفاق التفكير خارج الأطر النظرية لتتلاءم مع طبيعة عملهم المستقبلي، يحتاج الصناعيون أيضا إلى الاطلاع على آخر الأبحاث والمعارف والتكنولوجيا".

ولفت إلى أن "التحديات أمام الطلاب تصبح أكثر فأكثر حازمة وحاسمة لردم الفجوة بين التعليم الجامعي العالي وعالم الأعمال الحقيقي. كانت ​القاعدة​ ولا زالت، أنه بمقدار ما ننفذ نتعلم، وبمقدار ما يجب أن نتعلم أكثر نحسن التنفيذ أكثر. إنهما نشاطان مرتبطان ببعضهما".

وأكد أن "المنصة الالكترونية ستكون ذات منفعة مشتركة للصناعيين في ما بينهم، وللجامعات في ما بينها على حد سواء. سنعمل على أن تكون حاضنة للمعلومات عن القطاع الصناعي بحاجاته ومنتجاته وفرص تحديثه وتطويره، وعن القطاع الاكاديمي الجامعي والطلبة والخريجين باختصاصاتهم المتنوعة الممكن أن تتوافق مع حاجة المؤسسات الصناعية لليد العاملة المتعلمة والتي تحتاج إلى صقل الخبرات والتدريب، فتصبح أكثر قدرة وأكثر خبرة على مواجهة التحديات".