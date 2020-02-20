جرمانوس أحال رقيبين وشقيق ووالدة قاتل شريف والعطار إلى القاضي صوان

تسلم مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​، التحقيقات الأولية في جريمة قتل الرائد جلال شريف والمؤهل زياد العطار وإيذاء آخرين. وإدعى على الرقيب الأول ​عباس الموسوي​ والرقيب الأول ​علي الموسوي​ بجرم ترك مركز وظيفتهما وعلى شقيق ووالدة القاتل المتوفي حسن الحسين بالتدخل بجرم القتل وأحالهم موقوفين على قاضي التحقيق العسكري الاول بالانابة ​فادي صوان​ وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية في حقهم.

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