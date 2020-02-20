بلدية رشميا تستلم شاحنة ومعدات إطفاء من جمعية مساندة الشرق الألمانية

تسلّمت بلدية ​رشميا​ شاحنة إطفاء ماركة مارسيدس ومعدات إطفاء كهبة من جمعية مساندة الشرق الألمانية(Orienthelfer)، ممثلة بوفد قدم خصيصاً من ​هامبورغ​ لهذه الغاية، وقد وضعت ​البلدية​ الشاحنة بتصرف مركز ​الدفاع المدني​ الذي يغطّي قسماً من منطقة ​عاليه​ والمحيط.

وفي المناسبة قدّم رئيس البلدية منصور مبارك درعاً تقديرياً لممثل الجمعية الألمانية، عربون شكر على هبتها القيّمة، مؤكداً على "متابعة التعاون معها بهدف تحقيق إنجازات مستقبلية للبلدة و​القضاء​".