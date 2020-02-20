بلدية رشميا تستلم شاحنة ومعدات إطفاء من جمعية مساندة الشرق الألمانية

تسلّمت بلدية رشميا شاحنة إطفاء ماركة مارسيدس ومعدات إطفاء كهبة من جمعية مساندة الشرق الألمانية(Orienthelfer)، ممثلة بوفد قدم خصيصاً من هامبورغ لهذه الغاية، وقد وضعت البلدية الشاحنة بتصرف مركز الدفاع المدني الذي يغطّي قسماً من منطقة عاليه والمحيط.
وفي المناسبة قدّم رئيس البلدية منصور مبارك درعاً تقديرياً لممثل الجمعية الألمانية، عربون شكر على هبتها القيّمة، مؤكداً على "متابعة التعاون معها بهدف تحقيق إنجازات مستقبلية للبلدة والقضاء".
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