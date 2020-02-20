وزير الإقتصاد: المراقبون يتوجهون إلى السوبرماركت لمراقبة الأسعار

أكد وزير الإقتصاد ​راوول نعمة​ في تصريح له، بعد جلسة مجلس الوزارء، أن " المراقبين يتوجهون إلى السوبرماركت لمراقبة الأسعار، ولكن على الجميع ان يعرف أننا لا ننظر إلى الأسعار بل إلى هامش الربح".

وطالب نعمة اللبنانيين بتحميل التطبيق الخاص ب​وزارة الإقتصاد​ على الهواتف وارسال الشكاوى عبره والتبليغ عن المخالفات.