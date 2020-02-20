النشرة: الحكومة أقرت قرضا مدعوما من الصندوق العربي لمصرف الاسكان

افادت مراسلة "​الخليج 365​" بأن "​مجلس الوزراء​ اقر قرضا مدعوما من الصندوق العربي الاجتماعي والاقتصادي قيمته 165 مليون ​دولار​ ل​مصرف الاسكان​، وذلك بهدف تسيير قروض السكن". إضغط للمزيد

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