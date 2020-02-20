المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دباباتها بإدلب

أعلنت قناة "سي إن إن تورك" أن "المدفعية التركية قامت بقصف مواقع للجيش السوري لتغطية تقدم قوات خاصة تركية ودبابات باتجاه المناطق التي سيطرت عليها ​القوات​ الحكومية السورية في إدلب".

وكان ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ قد أفاد​ بأن "​القوات التركية​ والفصائل المسلحة الموالية لها تنفذ قصفا صاروخيا مكثفا على بلدة النيرب ب​ريف إدلب​".​​​​​​​