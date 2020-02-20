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المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دباباتها بإدلب

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أعلنت قناة "سي إن إن تورك" أن "المدفعية التركية قامت بقصف مواقع للجيش السوري لتغطية تقدم قوات خاصة تركية ودبابات باتجاه المناطق التي سيطرت عليها ​القوات​ الحكومية السورية في إدلب".

وكان ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ قد أفاد​ بأن "​القوات التركية​ والفصائل المسلحة الموالية لها تنفذ قصفا صاروخيا مكثفا على بلدة النيرب ب​ريف إدلب​".​​​​​​​

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