العثور على جرار مليئة بألسنة بشرية في منزل أستاذ جامعي في فلوريدا

عثرت الشرطة الأميركية على جرار مليئة ببقايا بشرية، محفوظة تحت الألواح الأرضية لمنزل في فلوريدا.
ووقع اكتشاف الجرار أثناء تفتيش الشرطة المنزل الواقع في حي Gainesville في فلوريدا، والذي كان مملوكا للأستاذ والباحث السابق بجامعة فلوريدا، رونالد بوغمان، وفقا لتقرير موقع WCJB.
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