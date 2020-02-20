العثور على جرار مليئة بألسنة بشرية في منزل أستاذ جامعي في فلوريدا

عثرت ​الشرطة الأميركية​ على جرار مليئة ببقايا بشرية، محفوظة تحت الألواح الأرضية لمنزل في ​فلوريدا​. ووقع اكتشاف الجرار أثناء تفتيش الشرطة المنزل الواقع في حي Gainesville في فلوريدا، والذي كان مملوكا للأستاذ والباحث السابق ب​جامعة فلوريدا​، رونالد بوغمان، وفقا ل​تقرير​ موقع WCJB.

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