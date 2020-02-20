سلطات كوريا الجنوبية تعزل 2.5 مليون شخص في منطقة دايغو بسبب كورونا

قررت سلطات كوريا الجنوبية عزل 2.5 مليون شخص في منطقة دايغو جنوب شرقي البلاد بسبب فيروس كورونا.
جاء ذلك بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية عن وفاة أول حالة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت اكتشاف 31 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد الى 82 مصابا.
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