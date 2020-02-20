سلطات كوريا الجنوبية تعزل 2.5 مليون شخص في منطقة دايغو بسبب كورونا

قررت سلطات ​كوريا الجنوبية​ عزل 2.5 مليون شخص في منطقة دايغو جنوب شرقي البلاد بسبب ​فيروس كورونا​.

جاء ذلك بعد أن أعلنت ​كوريا الجنوبية​ عن وفاة أول حالة جراء إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت اكتشاف 31 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد الى 82 مصابا.