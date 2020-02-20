المرصد السوري: القوات التركية تنفذ قصفا صاروخيا مكثفا على بلدة النيرب

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ بأن "​القوات التركية​ والفصائل المسلحة الموالية لها تنفذ قصفا صاروخيا مكثفا على بلدة النيرب ب​ريف إدلب​". جاء القصف العنيف "بالتزامن مع تحشدات للقوات التركية والفصائل في أطراف قميناس وسرمين، وسط ترقب للبدء بعملية برية جديدة على النيرب، بعد أن كانت قد شنت عملية مشابهة قبل أيام أفضت إلى سيطرة مؤقتة على البلدة سرعان ما استعادتها قوات النظام​​​​​​​".

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