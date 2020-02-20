الميادين: وصول دفعتين من الجنود الأميركيين إلى مطار رميلان بريف الحسكة

أفادت قناة "الميادين"، عن "وصول دفعتين من الجنود الأميركيين إلى مطار رميلان ب​ريف الحسكة​ الشمالي، وقد وصلوا على متن طائرتين ولم يعرف عددهم​​​​​​​".

وأشارت القناة إلى أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ تعيد تعزيز حضورها العسكري في ​سوريا​ بعد وصول الجنود الأميركيين".