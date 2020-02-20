الميادين: وصول دفعتين من الجنود الأميركيين إلى مطار رميلان بريف الحسكة

أفادت قناة "الميادين"، عن "وصول دفعتين من الجنود الأميركيين إلى مطار رميلان بريف الحسكة الشمالي، وقد وصلوا على متن طائرتين ولم يعرف عددهم".
وأشارت القناة إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تعيد تعزيز حضورها العسكري في سوريا بعد وصول الجنود الأميركيين".
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