رئاسة تركيا:لتبذل سلطات ألمانيا جهودا لتوضيح حيثيات الهجوم ومقتل أتراك

أعلنت السلطات الألمانية أن مواطنين أتراك لقو مصرعهم في الهجوم المسلح الذي استهدف مقهيين في بلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت، مما دفع السلطات التركية لتلب توضيح حيثيات الجريمة.
ودعا المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، السلطات الألمانية لبذل جهود قصوى لتوضيح كافة حيثيات هجوم بلدة هاناو.
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار قالن إلى "أن العنصرية كالسرطان المتفشي، وننتظر من السلطات الألمانية بذل جهود قصوى لتوضيح كافة حيثيات الحادث".
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