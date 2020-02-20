رئاسة تركيا:لتبذل سلطات ألمانيا جهودا لتوضيح حيثيات الهجوم ومقتل أتراك

أعلنت ​السلطات الألمانية​ أن مواطنين أتراك لقو مصرعهم في الهجوم المسلح الذي استهدف مقهيين في بلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت، مما دفع ​السلطات التركية​ لتلب توضيح حيثيات الجريمة.

ودعا المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​، ​إبراهيم قالن​، السلطات الألمانية لبذل جهود قصوى لتوضيح كافة حيثيات هجوم بلدة هاناو.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار قالن إلى "أن ​العنصرية​ ك​السرطان​ المتفشي، وننتظر من السلطات الألمانية بذل جهود قصوى لتوضيح كافة حيثيات الحادث".