مدعي عام سويسرا يوجه اتهامات لرئيس مجموعة بي.إن الإعلامية القطرية

أعلن المدعي العام فى ​سويسرا​، أنه "وجه اتهامات إلى جيروم فالك، الأمين العام السابق للفيفا"، موضحاً أنه وجه اتهامات أيضاً إلى "ناصر الخليفى رئيس مجموعة بي.إن الإعلامية"، موضحا أن "الاتهامات تتعلق بحقوق بث مباريات عدد من البطولات منها كأس ​العالم​ وكأس القارات".

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