الخارجية التركية: نكثف المحادثات مع روسيا بشأن إدلب في الأيام المقبلة

أعتبر وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، انه "اذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تتقرب منّا بسبب خلافاتنا مع روسيا، فإننا نشكّك في مصداقيتها، وسنكثف المحادثات مع روسيا بشأن إدلب في الأيام المقبلة".
وتأتي تصريحات أوغلو بعد تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب اتصال هاتفي مع نظيره التركي، دعمه للتعاون مع أنقرة بخصوص حل المشاكل في إدلب.
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