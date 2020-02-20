الخارجية التركية: نكثف المحادثات مع روسيا بشأن إدلب في الأيام المقبلة

أعتبر وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، انه "اذا كانت ​الولايات المتحدة الأميركية​ تتقرب منّا بسبب خلافاتنا مع ​روسيا​، فإننا نشكّك في مصداقيتها، وسنكثف المحادثات مع روسيا بشأن إدلب في الأيام المقبلة".

وتأتي تصريحات أوغلو بعد تجديد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عقب ​اتصال​ هاتفي مع نظيره التركي، دعمه للتعاون مع ​أنقرة​ بخصوص حل المشاكل في إدلب.