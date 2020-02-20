ماكرون: أقف إلى جانب ميركل بعد اعتداء ألمانيا المأساوي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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باريس: أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس عن "حزنه الشديد" و"دعمه الكامل لألمانيا في مواجهة هذا الاعتداء المأساوي"، بعد عمليتي إطلاق نار داميتين نُفّذتا مساء الأربعاء في هاناو في وسط ألمانيا وأسفرتا عن تسعة قتلى.

وأضاف ماكرون في تغريدة "أفكارنا تتجه نحو الضحايا والعائلات المكلومة. أنا إلى (أقف إلى) جانب المستشارة (أنغيلا) ميركل في هذه المعركة من أجل قيمنا وحماية ديموقراطياتنا". ورجحت النيابة الفدرالية الألمانية أن تكون "كراهية الأجانب" هي دافع المشتبه به الذي عُثر عليه ميتاً في منزله.

