رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن شعورها "بصدمة عميقة" إزاء اعتداءي ألمانيا

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بروكسل: أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية والوزيرة الألمانية السابقة أورسولا فون دير لايين الخميس عن شعورها "بصدمة عميقة"، إزاء عمليتي إطلاق نار داميتين نُفّذتا في مدينة هاناو في وسط ألمانيا ويُرجّح القضاء وجود "دافع كراهية للأجانب" لدى المهاجم.

وكتبت وزيرة الدفاع السابقة في حكومة أنغيلا ميركل على حسابها على موقع تويتر "هذا الصباح، بحزن كبير أفكّر بعائلات وأقارب الضحايا الذين أُقدّم اليهم تعازيّ الحارة. اليوم، نتشارك حزنكم".

ووصف رئيس المجلس الأوروبي (الذي يمثل القادة الـ27 للاتحاد الأوروبي) البلجيكي شارل ميشيل الاعتداء المزدوج بأنه "مأساة" وندّد بـ"خسارة أرواح بشرية بلا طائل".

وكتب رئيس الوزراء البلجيكي السابق في تغريدة "بعد الاعتداء الفظيع، أفكارنا مع سكان هاناو". كذلك قال رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي ديفيد ساسولي على تويتر إنه "مصدوم وحزين جداً" مضيفاً "نحن متّحدون ضد أي شكل من الكراهية والعنف".