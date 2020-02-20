شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى وفدى يطالب الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى بالتصدى للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، من انتشار الشائعات ضد مصر خلال الفترة الأخيرة، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعى مثل "تويتر وفيس بوك" منصات إعلامية للترويج لهذه الشائعات والأكاذيب، من أجل ضرب الاستقرار وتشويه الصورة العامة للدولة.

وأوضح المهندس ياسر قورة، أن حرب الشائعات تستهدف الشباب لتضليلهم، من خلال بث أكاذيب فى شتى القطاعات والمجالات أخرها فيروس كورونا، فعلى الرغم من الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة لضمان اكتشاف أياً من الحالات المصابة، وهذا ما سبق وتم الإعلان عنه مع الحالة التى تم اكتشاف أنها حاملة للفيروس، إلا أن هناك لجان الكترونية تقوم بالترويج للشائعات حول وجود مزيد من الحالات في مختلف محافظات الجمهورية.

وطالب "قورة"، الأحزاب المصرية أن يكون لها دور فى زيادة الوعى وتثقيف المواطنين، وذلك من خلال عقد ندوات تثقيفية فى كافة المقرات المنتشرة في ربوع أنحاء الجمهورية للتوعية بالمخاطر وطرق الوقاية، مشيرا إلى أن دور الأحزاب يتمثل فى زيادة الوعى والحراك فى الشارع، من أجل خلق حالة من الوعى فى كافة المجالات، حتى يكون لدينا شباب واعى لا ينساق خلف الشائعات والأكاذيب التى يروجها البعض مستغلين وسائل التكنولوجيا الحديثة والبيئة الخصبة لنشر مثل هذه الشائعات والأكاذيب.

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وأكد "قورة"، أن التصدي للشائعات والأكاذيب دور كافة مؤسسات الدولة، بجانب مؤسسات المجتمع المدنى، الذى يقع على عاتقه دور كبير في ذلك، من خلال التثقيف والتوعية وعقد اللقاءات الدورية في مختلف المحافظات.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أصدر قرارًا بتعيين اللواء سفير السيد محمد نور مساعدًا لرئيس الوفد للشئون التواصل السياسي.

وقال اللواء سفير نور، إن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة يشهد تطورا كبيرا وهذا دليل على نجاح رئيس الوفد في إعادة الحزب للمشهد السياسي بشكل قوي، معربا عن سعادته بقرار رئيس الوفد بتعينه مساعدًا للشئون التواصل السياسي، مشيرا إلى أنه سوف يحرص على تقديم الأفضل للوفد خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الحياة السياسية في مصر.