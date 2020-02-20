شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين عن شهر فبراير، اليوم الخميس، بدءا من الساعة السادسة مساء بماكينات الصرف، موضحا أن الزملاء الذين يصرفون من خزينة نقابة الصحفيين عليهم التوجه الى النقابة لصرف البدل ، والتى تستمر حتى السادسة مساء.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد اختار خلال اجتماعه الطارئ برئاسة النقيب ضياء رشوان مساء الأربعاء الأربعاء الماضى، حسين الزناتى عضو مجلس النقابة ووكيل النقابة للنشاط ، لمنصب أمين الصندوق بالنقابة بعد إعفاء هشام يونس أمين الصندوق السابق من منصبه، وإحالة الاستقالة المُسببة التى تقدم بها في أكتوبر الماضى.

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وفي سياق منفصل، كانت نقابة الصحفيين قد أعلنت من قبل القائمة القصيرة للمرشحين للحصول على جوائز الصحافة المصرية، وقال محمود كامل عضو مجلس النقابة والمشرف العام على المسابقة، إن عدد فروع المسابقة بلغ 25 فرعًا، مشيرا إلى أن المسابقة تشهد تنافس أكثر من (569) زميلاً وزميلة للفوز بجوائزها.

وأضاف كامل أن مسابقة جوائز الصحافة المصرية فى نسختها الجديدة هذا العام، تشهد إعلان القائمة القصيرة لأول مرة لتشجيع الزملاء أصحاب الأعمال الصحفية المتميزة، موضحا أن المسابقة تشهد لأول مرة استحداث جائزة صحافة الفيديو لمواكبة التطور الذى شهدته المهنة، وكذلك جائزة الراحل حسين عبدالرازق فى الصحافة الاستقصائية، بالإضافة لمضاعفة قيمة الجوائز العامة لتبلغ 15 ألف جنيه للجائزة الأولى و8 آلاف جنيه للجائزة الثانية، ومن المقرر أن تجتمع لجان التحكيم وتعلن النتيجة النهائية وقائمة الفائزين خلال أيام.