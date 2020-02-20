النائبة فايقة فهيم تطالب بدعم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أعاد محافظات صعيد مصر إلى بؤرة الاهتمام، بعد أن ظلت كثيرًا بعيدة كل البعد عن خارطة الاهتمامات الفنية، واختصت القاهرة دون غيرها بمسرح الأحداث الفنية.

وأضافت "فهيم"، في بيان لها اليوم، أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ليس مجرد حدث فني، بقدر ماهو حدث ذات مداولات سياسية وفنية واقتصادية، ويُعد ثانى حدث ذات بُعد إفريقي يجمع بين مصر وأشقائها في القارة السمراء، بعد بطولة أمم إفريقيا.

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وأردفت "فهيم"، أن الحدث يبعث برسالة فى غاية الأهمية، وهى أن القارة السمراء وهمومها وتطلعات شعوبها فى قلب ووعقل ووجدان الدولة المصرية، وأن تكريم عشرات الممثلين الإفارقة على أرض الحضارة والتاريخ، خير رسالة للعالم بأسره، كما سيعطى دفعة للعلاقات "المصرية-الإفريقية" نحو الأمام.

وأكدت ضرورة دعم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، نظرًا لأهدافه التى ستعود بالنفع على جميع قطاعات الدولة، مشددة على أنه لا يقل أهمية عن مهرجان القاهرة والجونة السينمائى، بل يفوق عنهما بالنظر إلى المكاسب السياسية والاقتصادية المترتبة عليه.