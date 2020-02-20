شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "تنسيقية شباب الأحزاب" تعلن افتتاح أول مقر رسمى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصعب أمين، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللقاءات السياسية التى تجريها التنسيقية حاليا مع رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة تأتى لإتاحة الفرصة أمام الجميع لطرح وجهات النظر حول الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة (مجلس النواب - مجلس الشورى - المجالس المحلية)، منوها بأن التنسيقية التقت بكل رؤساء الأحزاب وعدد من الخبراء وأصحاب الرؤى السياسية.

وأضاف "أمين"، فى بيان، أن التنسيقية ستعلن اليوم افتتاح مقر جديد لها بالقاهرة، لافتا إلى أن هذا المقر سيكون الرسمى الأول للتنسيقية وسينظم بداخله الاجتماعات والمحاضرات والعمل اليومي للتنسيقية.

جدير بالذكر، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكلت من 25 حزبا سياسيا، وعدد من الشباب السياسيين وتستهدف تنمية الحياة السياسية.

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والتقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤخرا بالدكتور عبد المنعم سعيد، الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات السياسية التى تعقدها التنسيقية؛ للاستماع إلى كافة الآراء حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة.

ورحب الدكتور عبد المنعم بوفد التنسيقية، واستعرض رؤيته للنظام الأمثل للعملية الانتخابية في الاستحقاقات القادمة، مؤكدا ما تمثله هذه الفرصة في تنمية الحياة السياسية في مصر، من خلال تقوية دور الأحزاب وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع المصرى.

وأعرب الدكتور عبد المنعم سعيد، عن تقديره لهذه الخطوة التى تقوم بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحرصها على توسيع دائرة الحوار في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.