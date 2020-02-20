شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد: عبور شارع الهرم مأساة يومية يجب حلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، بشأن تنظيم عبور المشاة بشارع الهرم الرئيسي، لتخفيف معاناة المواطنين أثناء عملية عبور الشارع وما ينتج عنه من حوادث وعدم وجود وسائل مساعدة للعبور بخلاف نفق عبور الطالبية فقط.

وأوضح فؤاد، أنه على الرغم من حيوية شارع الهرم، كونه أحد أهم الشوارع السياحية بمصر وأكبر وأكثر شوارع محافظة الجيزة حيوية، إلا أن عملية عبور المشاة به تتم بعشوائية تامة ودون تنظيم، وهو ما أدى إلى تكرار الحوادث المرورية وحوادث الدهس أثناء عبور هذا الشارع خاصة فى مناطق تجمعات المدراس والتجمعات الساكنة مثل منطقة نصر الدين ومجمع مدارس يوسف جادالله.

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وطالب فؤاد، سرعة التدخل لدرء هذه الحوادث وحماية المواطنين المعرضين لها بسبب عدم توفير وسائل عبور آمنة للشارع، خاصة طلاب المدارس، من خلال توفير إشارات عبور للمواطنين أو أنفاق العبور أسوة بالنفق الذي تم إنشاؤه بمحطة الطالبية الذي يعانى من الإهمال حتى تم غلقه حاليا أو خلافه من الطرق والوسائل التى تحمى أرواح المواطنين.

ووفقا لنص المادة من 212 اللائحة الداخلية بمجلس النواب " لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها ".

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.