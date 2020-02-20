شكرا لقرائتكم خبر عن نواب السويس يطالبون باعتماد المخططات التفصيلية والتصدى للعشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد الآن، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال، نائب السويس، بشأن تعثر مشروعات التنمية بمحافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة، وإغلاق الشوارع الرئيسة بمدينة بورتوفيق والتكدس المرورى للسيارات نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية، وتدنى مستوى النظافة العامة.

وطالب النائب عبد الحميد كمال، خلال استعراضه طلب الإحاطة، بسرعة الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي لمحافظة السويس، وتوسيع الأحوزة العمرانية، للقضاء علي البناء العشوائي، كما طالب بالتصدى لظاهرة انتشار الأسواق العشوائية فى عدد من المناطق بالمحافظة وانتشار الباعة الجائلين، مما يتسبب فى انتشار العشوائيات وتعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

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وانتقد "كمال" إغلاق بعض الشوارع بمدينة بورتوفيق، مما يتسبب في التكدس المروري والازدحام، مطالبا بفتح الطرق المغلقة لتيسير الحركة وإعانة المواطنين علي قضاء حوائجهم، وتطوير ورصف الطرق المتهالكة، كما شدد علي أهمية استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات وتخفيض رسومها، للقضاء على مشكلة تكدس السيارات فى الشوارع، وتسببها فى تعطيل حركة المرور.

وطالب النائب عبد الحميد كمال، بدعم الخطة الاستثمارية لمحافظة السويس، وسرعة تنفيذ المشروعات التنموية في المحافظة، كما طالب بحل مشكلة تراكم تلال القمامة وانتشارها في الشوارع وتدنى مستوي النظافة.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة نانسى نصير، بشن إعادة تخصيص أرض نادى السويس للرياضات البحرية، كذلك إعادة تخصيص الأرض المخصصة لجمعية حماية الأطفال، والتفاوت الكبير فى تسعير مياه الشرب بالسويس، وانتشار الباعة الجائلين والبلطجة بشوارع السويس.