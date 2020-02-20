شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ادعم نقابتك بالمحامين تتضامن مع الصحفيين وتقدم بلاغات ضد منتحلى الصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المجيد جابر المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك بنقابة المحامين، إن الحملة شكلت لجنة تضم محامين وصحفيين، وإنه قرر تقديم بلاغات للنائب العام ضد الكيانات الوهميه التي تدعي أنها صحفيه وإعلاميه علي خلاف الحقيقه بالمخالفه للقانون والدستور، وإنها ستلاحق كل من يدعي أنه صحفي أو إعلامي لوقف حالة انتحال الصفة المنتشرة حاليا والتحايل على المواطنين مستخدمين صفة غير حقيقيه لخداعهم والاستيلاء على أموالهم بشكل غير قانوني.

وأكد جابر في بيان له، أن الحملة ستستمر لملاحقة هذه العناصر الإجرامية التي تنتشر داخل الوزارات ووحدات الحكم المحلي، موضحا أن أغلبهم عليهم أحكام قضائيه ومنتمين لجماعة الإخوان المحظورة ويتحركون بسهوله مستغلين كرنيهات وهميه قامت جماعة الإخوان المحظورة بإعطائها لهم لنقل أسرار الدولة المصرية للخارج وبث الفوضى والروح التشاؤميه بين المواطنين .

وذكر عبد المجيد جابر المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك بنقابة المحامين، أن الحملة تقدمت اليوم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 104457/2020 ضد أحد منتحلى صحفى و إعلامى بالقليوبية، على غير الحقيقة مما يعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .

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وكان عدد من الصحفيين، قد دشنوا حملة تحت عنوان :" خليها تنظف "، لرصد الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلى صفة صحفى وذلك لتقديمها لنقابة الصحفيين من أجل تحرير بلاغات للنائب العام و مباحث الانترنت ضدهم .

و أكد الصحفيين أن الكيانات الصحفية الوهمية و منتحلى الصفة يمثلان خطراً داهماً على الصحفيين بشكل خاص ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، كما أنها تمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد و ذلك لما يقومان به من نصب على المواطنين و خداع المسئولين و المواطنين و استفزاز البعض بمدوناتهم و مواقعهم المخالفة للقانون و الغير حاصلة على تصاريح .